Alvo do Corinthians, Diego Costa se despede do Atlético-MG: 'Sonho de criança'

16/01/2022 | 19:58



Com proposta do Corinthians, o atacante Diego Costa se despediu oficialmente do Atlético-MG neste domingo. O jogador escreveu uma carta de despedida após ter o contrato rescindido com o clube alvinegro. Ela deixa o time de Belo Horizonte com dois títulos em 2021: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

"Hoje (domingo), oficialmente, me despeço do Atlético-MG. Gostaria de agradecer à toda Massa Atleticana por todo apoio e carinho que recebi do primeiro até o último dia. Muito obrigado por terem feito parte do meu sonho de criança em jogar no futebol Brasileiro e conquistar títulos", falou o atacante.

Diego Costa tinha contrato com o Atlético-MG até o final de 2022, mas optou por deixar o clube logo após a saída do técnico Cuca ser confirmada. A rescisão foi em comum acordo.

"Deixo meu agradecimento, também, a todo corpo técnico, departamento médico, funcionários e em especial aos meus companheiros que me ajudaram diariamente, sempre fazendo de tudo para que eu me sentisse confortável. O sentimento que fica é de gratidão a todos vocês atleticanos. Obrigado e desejo todo sucesso do mundo", completou.

O atacante fez 19 jogos com a camisa alvinegra e marcou cinco gols. Ele alegou motivação pessoal e adaptação para deixar o clube. Diego Costa tem uma proposta do Corinthians em mãos, mas não descartou a possibilidade de retornar para o futebol europeu, onde atuou na maior parte da sua carreira.