Santos rescinde contrato e atacante Lucas Venuto fica livre para jogar no Guarani

16/01/2022 | 17:26



O Santos rescindiu o contrato do atacante Lucas Venuto, que tinha vínculo com o clube alvinegro até o final de dezembro. A decisão foi tomada em acordo entre as partes e deixa o atleta livre para assinar com o Guarani.

A rescisão de Lucas Venuto já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atleta, inclusive, já teria assinado um contrato com o Guarani até o final da Série B do Campeonato Brasileiro e é aguardado em Campinas para ser anunciado oficialmente.

Lucas Venuto tem 27 anos e foi revelado pelo Red Bull Brasil. Chegou ao Santos em agosto de 2019, após passagem pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, e pelo Red Bull Leipzig, da Alemanha. Ele foi uma das contratações avaliadas positivamente pela comissão técnica do argentino Jorge Sampaoli.

No Santos, no entanto, o jogador, que também atuou pelo futebol da Áustria, não teve muitas oportunidades. Fez apenas oito jogos com a camisa alvinegra e não marcou gols. Atuou também na equipe de aspirantes (sub-23).

Sem espaço com o técnico Fábio Carille, Lucas Venuto foi liberado para procurar outro clube e o Santos facilitou a sua saída ao saber da proposta feita pelo Guarani.