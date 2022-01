Tema da redação na segunda fase da Fuvest é 'As diferentes faces do riso'

16/01/2022 | 16:41



O tema da redação na segunda fase da Fuvest foi "As diferentes faces do riso". A prova teve início às 13 horas deste domingo, 16, e também trouxe questões de Português. Os testes de disciplinas específicas, de acordo com o curso pretendido, serão feitos na segunda-feira, 17.

Cinco textos de apoio foram disponibilizados para ajudar os candidatos na "compreensão e interpretação" da proposta de redação.

Segundo a Fuvest, o objetivo é que os textos explorem "aspectos distintos do riso, que podem ser entendidos como característica universal do ser humano, crítica política, enquadramento social e, inclusive, como forma de resistência", dentre outras possíveis abordagens pertinentes ao tema.

A saída do candidato foi autorizada a partir das 15 horas.

Ao todo, os concorrentes disputam 11.147 vagas para o ensino superior da USP em 2022, das quais pelo menos 8.211 serão preenchidas por meio da Fuvest.

Dos mais de 30 mil convocados para essa fase, 2.177 não compareceram neste domingo, cerca de 7% do total.

A lista de aprovados será divulgada no próximo dia 11.