Brian Austin Green está genuinamente feliz com o noivado de Megan Fox

Como você viu, Megan Fox e Machine Gun Kelly estão noivos! A atriz finalizou seu processo de divórcio com o ex, Brian Austin Green, em outubro de 2021, e anunciou que foi pedida em casamento no dia 11 de janeiro deste ano.

Segundo o Hollywood Life, Brian está genuinamente feliz com a notícia de que a atriz vai se casar. Fontes revelaram que o ator deseja o melhor à ela e que já imaginava que os dois assumiriam algo mais sério.

- Brian está genuinamente feliz por Megan e deseja apenas o melhor para ela. Ele não sabia sobre o pedido de casamento, mas assumiu que esta era a direção que o relacionamento dos dois tomaria em algum ponto. Não é como se eles precisassem, mas eles têm a bênção completa de Brian.

A fonte também falou sobre os filhos do ex casal. Megan e Brian tiveram três filhos enquanto estiveram juntos, Noah de nove anos de idade, Bodhi, de sete, e Journey, de cinco.

- Brian acredita que é incrível que seus filhos tenham um par de pais que se importam profundamente com eles. Brian sabe que Colson [nome verdadeiro de Machine Gun Kelly] é um bom pai e ele não tem problema algum com seus filhos o chamem de padrasto, já que é o que ele vai ser. Brian sente que todos ganham nesta situação.