Reconstrução do País vem do fim da fome e garantia a estudo e trabalho, diz Lula

16/01/2022 | 15:46



O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a reconstrução do Brasil precisa começar por garantir que as pessoas não passem fome e pelo direito ao estudo e trabalho. As declarações foram feitas na sua conta oficial do Twitter na manhã deste domingo, 16. Lula comentava trechos de entrevista recente ao jornal italiano Corriere Della Sera.

"Falei da causa que me motiva na política. Fazer com que o Brasil volte a ser de todos os brasileiros, que ninguém no nosso País passe fome. Sempre trabalhei e continuarei trabalhando para isso, sendo candidato ou não", disse Lula, que é cotado a disputar novamente a Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, lidera as pesquisas de intenção de voto, mas ainda não oficializou sua pré-candidatura para as eleições de 2022.

O ex-presidente também afirmou que, nos governos do PT, o Brasil foi um exemplo mundial de combate à miséria e à desigualdade e atingiu o posto de sexta maior economia do mundo.

"Hoje, infelizmente, o País voltou a ter 20 milhões de pessoas passando fome, o desemprego é enorme e as previsões são de que o nosso PIB siga estagnado. Prometeram uma 'ponte para o futuro' que foi na realidade um salto para o abismo", escreveu Lula.