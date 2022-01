Maíra Cardi deseja boa sorte para Arthur Aguiar no BBB22 e declara: Eu acredito na sua transformação

16/01/2022 | 14:10



Quando Arthur Aguiar foi anunciado como um dos participantes do BBB22, muitos internautas começaram a questionar como será o jeito do ator no jogo, e mais ainda, como Maíra Cardi irá reagir ao ver seu amado na casa, levando em conta tudo que já aconteceu ao longo do relacionamento dos dois.

A influenciadora então publicou um vídeo no último sábado, dia 15, falando sobre como sua relação com Deus foi construída e a forma como sua fé a fortalece para acreditar que as pessoas se transformam, e acreditar que Arthur mudou. Maíra também disse que se não pensasse isso, não acreditaria no poder de Deus.

Junto do vídeo, a empresária escreveu:

Boa sorte meu amor, estou aqui fora te apoiando! Sim eu acredito na sua transformação, acredito na transformação do ser humano, até mesmo porque se eu não acreditasse eu poderia trabalhar com qualquer outra coisa, menos com transformação! Eu trabalho com transformação física e emocional relacionada ao emagrecimento, fui escolhida por mais de 500 mil pessoas para seu processo de transformação! Deus me confiou esse lugar, acreditando no meu trabalho e me proporcionado TUDO que tenho e me colocando onde cheguei, sim só tenho tudo que tenho e sou quem sou porque meu caminho foi escolhido e abençoado por Deus, sem ele nada seria possível! Deus me capacitou para acreditar na transformação das pessoas, esse é meu propósito de vida! O emagrecimento vem de dentro para fora, ninguém come comida, as pessoas engolem emoções, a gente empurra para dentro com comida aquilo que não colocamos Para fora com palavras e atitudes! Dedico todos os meus dias ao ser humano, quase todas as pessoas que chegam até mim não acreditam mais nelas mesmas, e eu e minha equipe pegamos no colo e mostramos a elas o quanto elas são mais capazes do que um dia pudessem imaginar! Se eu não acreditasse na transformação de dentro da minha casa, dentro da minha família eu não acreditaria no meu trabalho, eu seria uma farsa! Se eu não acreditasse na transformação do ser humano eu não acreditaria no poder de Deus! Muitas pessoas "dizem" acreditar em Deus e no minuto seguinte enchem a boca para ditar regras, e dizer que ser impassível x, y, ou z! Para Deus NADA é impossível, ou você acredita que Deus pode TUDO ou você não acredita em Deus!Orgulho é diferente de amor próprio! E orgulho é um dos piores pecados! Porque o orgulho te impede de viver o melhor que Deus tem para você! É sobre amor, é sobre amar, é sobre perdoar, é sobre acreditar no poder do propósito de Deus! Eu acredito em Deus! Por isso minhas escolhas e minha vida quem manda é ele, a ÚNICA aprovação que eu preciso é dele, e isso é entre nós! Vai meu amor arrebenta estarei aqui fora orando por nossa família.

E aí, o que você achou do posicionamento dela?