Mocita Fagundes fala sobre a relação que tem com a sogra, Glória Menezes: Ganhei uma mãe depois dos 50 anos

16/01/2022 | 14:10



Mocita Fagundes compartilhou com seus seguidores algumas fotos ao lado da sogra, Glória Menezes, que seu marido, Tarcísio Filho, encontrou, e aproveitou para fazer uma declaração super especial à atriz.

A publicitária falou sobre a conexão forte das duas e a forma como foi bem recebida quando entrou para a família. Ela ainda contou que Glória é uma mãe para ela, e que apesar de as fotos não serem as melhores das duas, ela as amou.

Tarcisinho resgatou essas fotos, e hoje? rimos muito dessas fotos - juntas. Coisa boa rir né? Rir muito, gargalhar. Ficamos imaginando a bobagem que estávamos falando pra rir tanto. Eu tenho uma conexão com a Glória que é praticamente auto explicativa. Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu recém tinha completado 7 anos. Cresci vendo uma mãe nas companheiras do meu pai, nas minhas tias, nas mães dos meus amigos, nas mães dos namorados, e assim por diante. Eu não pude conviver, amar, cuidar da minha mãe. Cresci sem essa referência direta? e tudo bem! Cresci bem e direito (risos). Mas com a Glória " veio tudo". Sei lá. Me deu " uma coisa". Foi o jeito como fui recebida de cara, foi o jeito " feminino porrada " dela, foi ? amor à primeira vista. Amor sincero, sem frescura, com admiração uma pela outra, com amizade e intimidade. É amigos? a vida também nos presenteia? e eu ? ganhei uma mãe depois dos 50 anos. De longe não são nossas melhores fotos! Mas estão tão "astral" que eu amei!

Que bela relação as duas construíram, né?