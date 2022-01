Após polêmica com irmão de Marília Mendonça, equipe de Naiara Azevedo se pronuncia

16/01/2022 | 11:10



Como você viu, Naiara Azevedo está entre os participantes do Camarote confirmadíssima para participar do Big Brother Brasil 22 e segundo Léo Dias, do Metrópoles, a sertaneja deixou vários lançamentos agendados para acontecer durante os momentos enquanto estiver confinada.

E aproveitando a onda, a equipe da cantora vai lançar até uma música que ela gravou junto com Marília Mendonça, e isso está dando realmente o que falar, pois até o irmão de Marília, João Gustavo, foi até as redes sociais alfinetar Naiara Azevedo. Segundo Léo Dias, a família da cantora que morreu no ano passado resolveu falar sobre o assunto.

Estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas, têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela. Os motivos para a negativa sempre coube a Marília. E nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente. Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça.

E para deixar a história ainda mais apimentada, a equipe de Naiara Azevedo resolveu falar com o jornalista e se posicionar dentro de toda essa confusão.

Aproveitando a gravação de seu projeto Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais, que aconteceu em 19 de dezembro, Naiara optou por regravar a canção como uma forma carinhosa de homenagear a cantora e, inserindo imagens do videoclipe no telão de seu novo DVD. A equipe de Naiara Azevedo segue aguardando a data final para o lançamento de 50 por cento, tão aguardada pelos fãs há dois anos.

Além disso, eles comentaram também que a cantora sempre teve um relacionamento de muito respeito com Marília Mendonça, tanto profissionalmente quanto pessoalmente e a música em questão estava gravada desde 2020.