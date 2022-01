Ribeirão inicia amanhã vacinação de crianças com comorbidades de 8 a 11 anos

Da Redação



16/01/2022 | 09:42



Ribeirão Pires inicia nesta segunda-feira, dia 17, a imunização das crianças com comorbidades de oito a 11 anos. A imunização para este público será na Escola Municipal Engenheiro Carlos Ronhm, de segunda à sexta-feira, das 9 às 16h.

Para a imunização, será obrigatória a presença do pai, mãe ou avós, devidamente comprovada com a documentação. Na ausência, será solicitada a assinatura do termo de assentimento por um deles.

Além disso, é necessária a apresentação do RG, CPF, cartão SUS e carteirinha de vacinação para aplicação da vacina.

A Escola Municipal está localizada na rua Primeiro de Maio, 170, Centro.

Nesta etapa, estão aptas as crianças que possuem as seguintes comorbidades, conforme preconiza o Estado de São Paulo:

Pneupatias graves

Doenças cardiovasculares

Doenças Neurológicas

Doenças crônicas

Doença Renal

Imunocomprometidos

Síndrome de Down

Autistas

Deficientes Visuais

Deficientes Auditivos