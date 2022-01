São Paulo bate São Caetano e encara Vasco nas oitavas de final da Copa São Paulo

15/01/2022 | 23:53



O São Paulo foi o último classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga veio neste sábado com uma vitória sobre o São Caetano por 3 a 0, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).

Com 100% de aproveitamento nos cinco jogos que realizou pela competição, o São Paulo vai enfrentar o Vasco nas oitavas de final da Copinha. O time cruzmaltino ganhou do Audax-SP nos pênaltis.

O placar foi aberto logo no primeiro minuto de jogo. Caio recebeu grande passe de Vitinho e, de frente para o goleiro, mostrou frieza para colocar o São Paulo na frente. O São Caetano não conseguia jogar e o segundo gol era questão de tempo.

Aos 24 minutos, após boa troca de passes, Nathan cruzou rasteiro e Vitinho só completou. O domínio era total do São Paulo e o placar no primeiro tempo não foi mais elástico porque a arbitragem anulou um gol de Vitinho.

O São Paulo voltou para o segundo tempo procurando valorizar a posse da bola, mas foi efetivo e fez o terceiro aos 21 minutos. Caio chutou forte, o goleiro rebateu e Vitinho, de cabeça só completou para o gol aberto.

Na melhor chance do São Caetano na partida, Leandro soltou a bola nos pés de Gustavo, que chutou por cima. O São Paulo ainda teve outras oportunidades de ampliar o placar, mas parou mesmo nos 3 a 0.

Confira os jogos deste sábado na Copa São Paulo:

Atlético Goianiense-GO 0 x 3 Palmeiras-SP

Canaã-BA 1 x 0 Juventus-SP

Desportivo Brasil-SP 1 (5) x (4) 1 Iape-MA

Internacional-RS 0 (5) x (3) 0 Portuguesa-SP

Audax-SP 1 (3) x (4) 1 Vasco-RJ

Retrô-PE 0 x 2 Cruzeiro-MG

Flamengo-RJ 0 x 2 Oeste-SP

São Paulo-SP 3 x 0 São Caetano-SP