Flamengo é batido pelo Oeste e está eliminado da Copa São Paulo; Cruzeiro avança

O Flamengo está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, fez um jogo equilibrado diante do Oeste, na Arena Barueri, em Barueri (SP), mas foi derrotado por 2 a 0, pela terceira fase.

Os dois times tiveram oportunidades no primeiro tempo, mas o Flamengo conseguiu se sobressair. Entretanto, esbarrou na grande atuação do goleiro Alê, que defendeu boas finalizações de Petterson e Victor Hugo.

No segundo tempo, o Oeste teve boa chance com Índio e abriu o placar com Popó, aos 18 minutos. Ele completou cruzamento após boa jogada de Kauã, que aproveitou falha na saída de bola do Flamengo pela direita. Já nos acréscimos, Reifit saiu na cara do gol e chutou rasteiro para confirmar a vitória.

Nas oitavas de final, o Oeste irá enfrentar o Canaã-BA, que eliminou o Juventus-SP. Os detalhes da partida ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

CRUZEIRO - O Cruzeiro continua imbatível na Copa São Paulo e fez uma nova vítima neste sábado. Em Itapira, o time mineiro não encontrou dificuldades para ganhar do Retrô-PE, por 2 a 0, e se garantir nas oitavas de final. Com 100% de aproveitamento nos cinco jogos realizados até aqui, vai buscar uma vaga nas quartas de final contra o Desportivo Brasil-SP, que eliminou o Iape-MA nos pênaltis.

A partida em Itapira começou com o Cruzeiro acertando o travessão do Retrô logo aos seis minutos, em cabeçada de Matheus Vieira. Depois disso, o confronto ficou equilibrado, sem chances de perigo para ambos os lados.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, João Vitor foi recuar a bola para o goleiro Lucas Menino, mas mandou contra o próprio gol, colocando o Cruzeiro na frente do placar.

O Retrô levou um balde de água fria logo aos nove minutos do segundo tempo. Alex Matos ficou com a sobra dentro da área e precisou de duas tentativas para marcar. O time pernambucano sentiu e escapou de sofrer mais gols antes do apito final.

Confira os jogos deste sábado da Copa São Paulo:

Atlético Goianiense-GO 0 x 3 Palmeiras-SP

Canaã-BA 1 x 0 Juventus-SP

Desportivo Brasil-SP 1 (5) x (4) 1 Iape-MA

Internacional-RS 0 (5) x (3) 0 Portuguesa-SP

Audax-SP 1 (3) x (4) 1 Vasco-RJ

Retrô-PE 0 x 2 Cruzeiro-MG

Flamengo-RJ 0 x 2 Oeste-SP