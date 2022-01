Juventus vence a Udinese e cola no G-4 do Italiano; Dybala não comemora seu gol

15/01/2022 | 19:05



A Juventus segue sua recuperação no Campeonato Italiano com a vitória sobre a Udinese por 2 a 0, neste sábado, no Juventus Stadium, em Turim, pela 22.ª rodada, mas tem de administrar problemas internos. Os gols da partida foram marcados por Paulo Dybala, que não quis comemorar por estar insatisfeito com a demora em sua renovação de contrato, e McKennie.

Com o resultado positivo, a equipe de Turim chega aos 41 pontos, na quinta colocação, e empata com a Atalanta, primeiro time na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. No entanto, a equipe de Bérgamo tem dois jogos a menos, sendo um deles neste domingo em casa contra a líder Internazionale.

O primeiro lance de perigo do confronto foi justamente o gol de Dybala. Aos 17 minutos, Moise Kean tocou para o argentino, que entrou na área e finalizou com frieza no canto esquerdo para abrir o marcador. Em vez de celebrar, Dybala olhou fixamente para as tribunas, em um gesto interpretado como insatisfação com os dirigentes do clube pela dificuldade nas negociações sobre a renovação do seu contrato.

Na segunda etapa, a Juventus teve duas boas chances de ampliar, com Cuadrado e Dybala. No primeiro lance, o colombiano bateu falta para boa defesa do goleiro e no segundo o camisa 10 argentino invadiu a área e finalizou a centímetros da meta.

O segundo gol só saiu aos 34 minutos, quando De Sciglio cruzou para McKennie, que cabeceou forte no canto direito para ampliar e dar números finais ao confronto.

Ainda neste sábado, outros dois jogos aconteceram pela 22.ª rodada. O Torino bateu a Sampdoria de virada por 2 a 1, fora de casa, e a Lazio visitou o Salernitana e venceu com mais uma bela atuação de Ciro Immobile, que marcou dois gols. Manuel Lazzari fechou a conta no placar de 3 a 0.