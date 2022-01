Naiara Azevedo deixou lançamentos agendados para ir ao BBB, diz colunista

15/01/2022 | 16:11



Naiara Azevedo é uma das estrelas que integram o grupo Camarote do BBB22, e parece que a cantora já deixou todo um esquema organizado para o público não sentir falta de suas canções enquanto estiver confinada!

Segundo Leo Dias, Naiara deixou diversos lançamentos agendados, e o primeiro deles será o novo single Nem Te Culpo, que estará nas plataformas digitais a partir do dia 19 de janeiro. A canção é parte do DVD Baseado em Fatos Reais, que foi gravado no final de 2021.

Ainda segundo o colunista, este projeto conta com 13 faixas, sendo três delas escritas pela própria cantora! A gravação do DVD contou com a participação especial de diversos artistas, incluindo Marilia Mendonça, na faixa 50 por cento, que já havia sigo gravada, mas foi regravada no DVD e a participação de Marilia aconteceu por meio de um telão, com imagens da primeira versão. Ela também será lançada durante o confinamento de Naiara.

Parece que ela realmente pensou em tudo, hein?

Mas parece que nem todo mundo está gostando da notícia de que a cantora está no BBB. João Gustavo, irmão de Marilia, se posicionou em seu Twitter dizendo que a cantora irá usar sua irmã para se promover no jogo, e ele não irá permitir isso:

Todo mundo já sabia que você entraria no BBB para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa.

E continuou:

Eu não vou aceitar não, gente, ninguém vai ganhar em cima dela não.

Sobre o lançamento da música com Marilia, João disse: Parabéns Naiara isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém.