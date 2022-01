Claudia Raia publica homenagem de aniversário à filha Sophia: Obrigada por ser minha dupla

15/01/2022 | 16:11



Sophia Raia, filha de Claudia Raia, está completando 19 anos de idade neste sábado, dia 15, e a atriz decidiu publicar em seu Instagram uma declaração cheia de amor para ela!

No texto, Claudia destaca diversas qualidades de Sophia, e também fala sobre a forte conexão das duas:

Hoje é um dia muito especial, dia da minha menina luz Sophia Raia, dia da minha pipoquinha, rápida, inteligente, amorosa, engraçada, feminista, investigativa, potente, uma mulher moderna! Quando você nasceu, tive a certeza que nós estávamos nos reencontrando nessa vida, te olhei e reconheci imediatamente a sua alma. Que alegria ter voltado como sua Mãe, poder aprender contigo, e ter a oportunidade de gerar no meu útero um ser maravilhoso como você e mais do que gerar, construir uma relação de confiança entre mãe e filha, com muito amor, generosidade, atenção e disponibilidade. Obrigada por ser minha dupla! Muita saúde, energia, paz, leveza e novos desafios no seu novo ano.Te amo mais que torresmo no Air Fryer! E agora com seus 19 anos, estou ainda mais louca por você!

Nos comentários, Enzo Celulari, irmão de Sophia, deixou a mensagem: Viva Sosô, com um coração.

Diversos famosos também aproveitaram para parabenizá-la:

Parabéns amadas Mãe e Filha, escreveu Preta Gil.

Vivaaaa Sophia linda princesaaaaaaaa, comentou Carolina Dieckmann.