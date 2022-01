Tatá Werneck faz declaração divertida para Rafael Vitti em comemoração aos cinco anos que estão juntos: Bora ficar mais um tempo aí, na moral

15/01/2022 | 16:11



Amor demais!

Tatá Werneck e Rafael Vitti estão juntos há cinco anos, e para celebrar, a apresentadora compartilhou uma declaração amorosa - e engraçada, ao amado.

Cinco anos que Deus amado disse: mermão, bora juntar. Cinco anos que dissemos: mermão, deixa falarem, a gente se ama. Cinco anos que falei: mermão, na moral, bora ter uma família? Cinco anos que você disse: mermão, já é. Cinco anos que falamos com gírias. Assim como fazem adolescentes apaixonados. Amo tu brother. Me amarro nos teus córneos. Tu é um pai sinistro. Bora ficar mais tempo aí na moral, só pra ver qual é.

A publicação rendeu comentários de diversos famosos, que elogiaram o casal:

Lindos lindos. Que Deus renove o amor de vocês a cada dia, escreveu Maisa.

Faz gosto de ver esse amor!!! Amo vocês família, comentou Ivete Sangalo.

E teve até comentário incentivando os dois a terem mais filhos, feito por Bruna Marquezine!

Eu amo uma família, tá ligado?! Faz mais uns filho aê só pra eu ver uma parada, parceira!

Rafael Vitti também fez uma declaração para Tatá, que deixou muita gente encantada!

Hoje a gente faz cinco anos juntos, e eu só quero agradecer por você me amar e cuidar de mim quando estou na m***a. Porque mesmo você tendo um milhão de coisas pra fazer e resolver, se eu precisar, você vai me dar suporte. E no fim das contas se relacionar é isso: um ser o apoio do outro nos momentos onde a gente só pensa em desistir? você já me salvou de muitas bads?. Obrigado por ser essa luz nas nossas vidas. Clara tem sorte de ser sua filha, exemplo de determinação, força, fé, justiça, generosidade e caretas. Você é muito, meu amor. Começamos a namorar por acaso, e nem a gente acreditava que era possível. E hoje temos nossa família. te amo muitão, mindu. Feliz cinco anos.

Fofos demais, né?