Após briga, Lexa grava áudio conversando com funcionárias: Eu não posso ficar dessa maneira, gente

15/01/2022 | 16:11



Duas funcionárias de Lexa e MC Guimê se envolveram em uma briga por conta da limpeza de um cômodo da casa, e a coisa foi tão séria que acabou em agressão!

O colunista Leo Dias teve acesso a um áudio gravado pela cantora no momento em que ela tentava entender com as duas o que havia acontecido.

- Gente essa aqui é a minha casa, minha casa não é lugar de ninguém ficar se batendo, se uma brigou com a outra. Minha casa não é lugar pra isso, isso não é certo. O que aconteceu? Uma se estressou. Você deu um tapa nela primeiro, foi isso?

As funcionárias não chegaram a um consenso para explicar o que havia realmente acontecido, e Lexa se mostrou surpresa com o resultado das agressões:

- Gente olha como vocês estão machucadas.

A cantora então liberou as duas funcionárias e disse que iria pensar no que fazer diante da situação.

- Vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. Eu não posso ficar dessa maneira, gente.

Foi aí que uma das funcionárias decidiu se demitir, dizendo que a outra precisava do emprego mais que ela.

Lexa aproveitou a publicação do áudio no Instagram de Leo Dias para comentar sobre o caso:

Gravei e avisei que estava gravando? sabe por que? Porque infelizmente as pessoas agem de má fé! Sempre foram bem tratadas, sempre fui além de uma boa patroa, eu dava presente, eu sempre fui compreensiva... para chegar agora e vir para a mídia?. Sempre receberam em dia, mas agressão na minha casa é algo INADMISSÍVEL.