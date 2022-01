Curada, Regina Casé publica texto revelando que estava com Covid-19

15/01/2022 | 14:11



A pandemia de Covid-19 continua e, nos últimos tempos, o número de casos tem aumentado bastante já que as regras de isolamento social têm se tornado mais brandas.

Cada vez mais famosos estão testando positivo para o vírus, e Regina Casé decidiu esperar estar curada para compartilhar que havia contraído o vírus. Em seu Instagram, ela publicou um texto dizendo que pouco tempo depois de chegar na Bahia, testou positivo e precisou ficar isolada, mas felizmente, após oito dias, ela testou negativo e agradeceu por todos que cuidaram dela neste período:

Todo mundo sabe como eu fiquei feliz de chegar na Bahia depois de mais de dois anos de saudades, né? Dá pra acreditar que eu cheguei quarta, fui pra rua na quinta e sexta já caí com COVID??? Mesmo testada, vacinada, mascarada? na hora de comer a gente tira a máscara? Eu nunca tinha tido!

Gravei uma novela, viajei pra 5 países incólume! De dez pessoas aqui em casa só eu testei positivo! Acho que também sou mais vulnerável porque muita gente se aproxima, quer falar, tirar foto, dar carinho? e é difícil não receber, né? Os primeiros dias foram difíceis, febre e tristeza de chegar no verão em Salvador e ficar sem poder sair de casa? Cuidem-se que isso é muito brabo e dá muito trabalho pra muita gente, principalmente pra quem cuida da gente e da saúde dos outros!

E tem tanta gente que não tem quem olhe por eles, que não tem quem cuide deles? E o que é pior, essa doença tira o trabalho de muita gente que precisa trabalhar!!!! Agradeci à ciência por estar vacinada e passar por isso sem nada de mais grave, sem os horrores de quem não pode ser imunizado a tempo.

Mas foram tantos dengo, tantos Beatles, tanta Nara Leão maravilhosa, tantos mimos, bilhetinhos de Roque, vídeos de Brás,músicas lindas que Russo me mandou, dicas de filmes, livros que me fizeram viajar, visitinhas de longe pela janela, tanto amor? que em 8 dias negativei!!! Agradeço o privilégio de ter amigos, família, médicos, as pessoas que trabalham comigo e a todos os Santos da Bahia de Todos os Santos que cuidaram tão bem de mim! Pronto Bahia! Cheguei de novo! Tô solta!