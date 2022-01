Oceania: grandes ondas atingem arquipélago de Tonga após erupção de vulcão

15/01/2022 | 11:15



A erupção de um vulcão submarino próximo de Tonga, no Oceano Pacífico, causou grandes ondas na costa do arquipélago e forçou a população a se abrigar em terrenos elevados.

No momento, ainda não há informações sobre feridos e a extensão de danos materiais. Diversas regiões do país permanecem incomunicáveis, mas vídeos publicados em redes sociais mostram o momento em que uma grande onda atinge casas e edifícios. Em pronunciamento, o Exército da Nova Zelândia afirmou que está monitorando a situação e em prontidão para agir se necessário.

Imagens de satélite captaram o momento da erupção e a nuvem de cinzas, vapor e gás emitida pelo vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Segundo o site de notícias Matangi Tonga, a nuvem atingiu cerca de cinco quilômetros de largura e subiu a uma altura de 20 quilômetros.

O serviço meteorológico do arquipélago emitiu um alerta de tsunami logo após o ocorrido. De acordo com o Pacific Tsunami Warning Center, ondas com cerca de 80 centímetros foram destacadas na região costeira. Nas proximidades, os Estados insulares vizinhos de Fiji e Samoa também emitiram alertas.

Segundo o site Islands Business, o rei Tupou VI de Tonga foi escoltado por um comboio de policiais e tropas do exército até uma região mais elevada.

As autoridades da Nova Zelândia, localizada a cerca de 2,3 mil quilômetros de distância do vulcão, emitiram um alerta para uma possível tempestade causada pela erupção. A agência nacional de gerenciamento de emergências afirmou que partes do país podem ser atingidas por "correntes fortes incomuns e ondas costeiras imprevisíveis após uma grande erupção vulcânica".