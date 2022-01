Pocah revela que só descobriu ter distúrbio de sono após participação no BBB

15/01/2022 | 12:10



Se você assistiu durante o ano de 2021 o Big Brother Brasil 21 percebeu o quanto de tempo que Pocah investia dormindo e isso fez com que ela virasse piada do lado de fora da casa, mas em entrevista para a Veja São Paulo, a cantora revelou que descobriu que tem um distúrbio de sono.

Pois é, o assunto é um pouco mais sério mesmo! Pocah descobriu então que tem narcolepsia depois de sua passagem pelo BBB porque antes disso e de todas brincadeiras envolvendo o seu nome, ela não tinha tanta consciência do problema.

- Depois do fim do programa, cheguei a conversar com alguns participantes sobre isso, um deles foi o Gil. Falei pra ele que achava que tinha gente dentro da casa que dormiu mais do que eu. Perguntei: eu tô louca em pensar isso, amigo?. Ele disse que não. Eu ficava muito acordada de noite, mas isso não gerava conteúdo, porque a maioria ficava mais acordada de dia. Às vezes, virava a noite para fazer de manhã o raio x e não perder 500 estalecas. Antes tivesse perdido, porque teria regulado meu sono. Acho que virei meme por dormir em lugares inusitados, na piscina, no chão. Mas não sabia como controlar isso, então aconselho a ler sobre esse distúrbio, vai que você ou um amigo têm.

A artista contou que também já teve muitas crises de ansiedade, depressão e o diagnóstico disso veio quando ela resolveu procurar ajuda médica depois do nascimento da filha, que hoje está com os seus cinco anos de idade.

- Eu estava em uma fase muito difícil. Não achava normal a forma como eu reagia a algumas situações. Não chorava normal, não sabia me expressar. Era algo que estava segurando muito tempo, que, quando eu desabava, parecia que ia morrer. Tinha medo de tudo. Tenho meus traumas, aí junta ansiedade e depressão e você não sabe descrever o que sente. Eu ouvia vozes, tentei suicídio. É pesado. As pessoas diziam: Você precisa ir a um médico [psiquiatra]. Mas eu pensava: Fazer o que lá? Não estou doente, não estou maluca. Muita gente faz essa confusão, e eu também fazia. A questão é: você não está louca, você só precisa se cuidar.

Isso serve de alerta para todas as pessoas!