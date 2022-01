Prefeitura e Semasa interditam casa noturna na rua Carijós

Da Redação



15/01/2022 | 11:21



A casa noturna Labirinto Lounge Bar, localizada na rua Carijós, foi interditada pelas equipes do Departamento de Controle Urbano da Prefeitura de Santo André e da Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) na manhã deste sábado (15). O local realizava uma festa com música ao vivo e, no palco durante o show, foi aceso um artefato pirotécnico dentro do ambiente fechado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Ao acender o objeto no palco, a fumaça se espalhou pelo ambiente fechado, causando tumulto entre os frequentadores da festa. Não houve incêndio, nem feridos e o local foi esvaziado ainda durante a madrugada pela Polícia Militar. O caso é similar ao que ocasionou a tragédia na Boate Kiss, há oito anos, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul e que deixou 242 mortos.

Com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), a Prefeitura e o Semasa instalaram barreiras de concreto na manhã deste sábado e procederam com a interdição do local, de forma a destacar que a tolerância é zero para este tipo de evento. A casa noturna não possuía alvará para realizar evento com música ao vivo e, por isso, também será autuada pelo Departamento de Controle Urbano. O espaço já havia sido interditado em outra oportunidade, durante a pandemia, por reunir pessoas aglomeradas e desrespeitar as regras sanitárias.