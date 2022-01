Obras e serviços de conservação continuam no Sistema Anchieta-Imigrantes

Da Redação



15/01/2022 | 11:00



A Ecovias concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, programou serviços de manutenção e conservação em todas as rodovias, entre os dias 17 e 23 de janeiro. Os trabalhos estão estabelecidos em contrato com o Governo do Estado, sob fiscalização da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), e têm como objetivo manter a qualidade das rodovias, a segurança viária e o conforto dos usuários.



Está programada a recuperação na Rodovia Anchieta, além de reforço de sinalização horizontal e reparos e lavagem de placas. Esses trabalhos estão programados para acontecer ao longo de toda a extensão da via, do km 9,7 ao km 65, tanto na pista norte quanto na pista sul. As obras acontecem sempre no período noturno, das 21h às 05h, exceto a lavagem das placas, que ocorre também durante o dia, das 08h às 17h.



A Rodovia Anchieta também receberá obras de manutenção durante a semana em toda sua extensão, do km 9,7 ao km 65, sempre das 08h às 17h. São elas: recuperação de barreiras de concreto, reparo de defensas metálicas, limpeza do sistema de drenagem, além da implantação de telamento.

A sinalização horizontal da Rodovia dos Imigrantes também será reforçada, assim como a recuperação do pavimento e também de placas de sinalização. Os trabalhos acontecem em toda a extensão da via, do km 11 ao km 70, tanto na pista sentido Capital quanto na que leva ao Litoral. Esses serviços vão acontecer das 21h às 05h, exceto o serviço de lavagem placas, que também está programado para o período diurno, 08h às 17h.



Além disso, na própria Imigrantes haverá serviços de implantação de telamento, limpeza do sistema de drenagem, reparos de defensas metálicas e recuperação de barreiras de concreto. Os trabalhos ocorrem em toda a extensão da via, do km 11 ao km 70, nas pistas norte e sul, no período diurno, das 08h às 17h.



Nas rodovias Cônego Domênico Rangoni (CDR) e Padre Manoel da Nóbrega (PMN) estão previstos, em toda a extensão e em ambos os sentidos, serviços de reforço da sinalização de solo, recuperação de pavimento e de placas, sempre das 21h às 05h. A exceção é o serviço de lavagem de placas, que acontece também durante o dia, das 08h às 17h, em ambas as rodovias.



Ainda durante o dia, das 08h às 17h, estão programados trabalhos de implantação de telamento, limpeza de canais, recuperação de barreiras de concreto, reparos em defensas metálicas e limpeza do sistema de drenagem, nas pistas leste e oeste e em toda a extensão das rodovias Cônego Domênico e Padre Manoel.





Já as Interligações Baixada e Planalto e a saída do Guarujá pela SP-248, receberão, em todo o trecho e em ambas as direções, serviços de recuperação de pavimento, reforço da sinalização horizontal e reparos e lavagem de placas, sempre das 21h às 05h.



E implantação de telamento, limpeza do sistema de drenagem, manutenção das defensas metálicas e de barreiras de concreto vão acontecer das 08h às 17h. Ainda durante o dia, na Interligação Baixada e na saída do Guarujá também está prevista a limpeza dos canais, em todo o trecho das vias e em ambos os sentidos.



Além das obras citadas, serviços de varrição mecanizada, cata papel, coleta de lixo e entulho, poda, implantação de dutos, limpeza de drenagem e reparo no guard-rail e fiscalização eletrônica serão realizados nas rodovias. Durante os trabalhos, sempre que necessário, faixas e acostamentos serão devidamente bloqueados e sinalizados para garantir a segurança viária dos motoristas e trabalhadores. As datas e horários dos serviços podem ser alterados conforme as condições de tráfego e clima, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI.



Serviço de “tapa-buraco”



Após registro de um período intenso de chuvas nos trechos de concessão, a Ecovias deu início a uma força-tarefa para correção de imperfeições no asfalto de todas as rodovias do SAI. Devido ao grande fluxo de caminhões e carretas, os trabalhos são mais frequentes nos trechos de Serra e Baixada da Via Anchieta, tanto em direção ao Litoral quanto em direção à Capital, do km 40 ao km 65, e também por toda a Rodovia Cônego Dom. Rangoni, do km 248 ao km 270, no sentido Litoral e também em direção ao Guarujá.





Previsão de bloqueio





A concessionária programou um bloqueio para transposição de carga especial pela serra da pista norte Rodovia dos Imigrantes, entre sábado (15) e domingo (16). O trecho ficará bloqueado das 23h30 às 5h. Durante este período, a subida será realizada somente pela pista norte da Via Anchieta.

Recomendações aos motoristas



A concessionária recomenda atenção aos motoristas e que reduzam a velocidade ao passar pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados seguindo as normas vigentes. A Ecovias também aconselha que os usuários programem sua viagem com antecedência e verifiquem as condições de tráfego antes de sair de casa pelo site www.ecovias.com.br, pelo Twitter @_ecovias ou pelo telefone de emergência 0800 019 7878.