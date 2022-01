Agilidade vacinal

Do Diário do Grande ABC



As primeiras crianças do Grande ABC começaram a ser vacinadas ontem contra a Covid-19. Santo André e São Bernardo aplicaram a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus, em quem tem de 5 a 11 anos, horas depois da pioneira Capital. Trata-se de demonstração clara de que a região está bem preparada para enfrentar o desafio representado pelo aumento dos casos da doença verificado no País, e no mundo, especialmente depois do surgimento da nova cepa do vírus, a ômicron.



No fim da tarde, apenas algum tempo depois que o governador João Doria (PSDB) autorizou a imunização de Davi Seremramiwe Xavante, 8 anos, a andreense Rafaela Kimeri Franchini, 11, e a são-bernardense Sofhia Freire Silva, 7, também tomavam as suas doses disponibilizadas pelas administrações tucanas de Paulo Serra e Orlando Morando, respectivamente. Houve aplausos de euforia, a coroar momento tão aguardado.



Simbolicamente importantes, para comprovar o bom funcionamento da cadeia logística envolvida na distribuição das vacinas, as demonstrações de ontem foram apenas o primeiro passo para que o Grande ABC atinja a imunização total de sua população, sem deixar ninguém para trás. Nos próximos dias, com a chegada de novos lotes, as doses passarão a ser aplicadas maciçamente nas crianças das sete cidades – em um primeiro momento, nos indígenas e em quem têm algum tipo de comorbidade, mas, em breve, espera-se, para todas elas.



Além da agilidade dos prefeitos, outro ponto a ser destacado na região é a confiança dos pais nos efeitos benéficos da proteção representada pelas vacinas. As reações de esperança ante a notícia de que os filhos estão muito perto de se protegerem da doença que já matou 620 mil brasileiros demonstram que a imensa maioria da população regional se blindou contra a avalanche de desinformações sobre a eficiência do imunizante para menores de idade, as chamadas fake news, que ganharam terreno nos últimos meses. Trata-se de vitória retumbante da vida, do bom-senso e da ciência!