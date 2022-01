Turismo ou turista irresponsável?

Do Diário do Grande ABC



14/01/2022 | 23:59



O Brasil e o mundo se assustaram com o desprendimento da parede rochosa que lamentavelmente levou a óbito dez pessoas em férias e lazer na cidade de Capitólio, Minas Gerais. Diante da tragédia e solidário com as famílias e a região, nenhum veículo de imprensa tratou do assunto pelo lado B. Eu não irei me refutar e, ainda que respeite todos os envolvidos no acidente fatal, me vejo na obrigação de registrar que o turismo tem demonstrado desorganização e amadorismo em vários pontos turísticos, e não estamos falando somente do Brasil e sim do mundo todo. Somando a isso, temos praticamente dois anos sem atividades pela pandemia e o retorno da movimentação de passageiros está ainda mais preocupante, a necessidade imediatista de fazer caixa gerará certamente quebra de protocolos.



Uma imagem que também rodou o Brasil esta semana, de um cinto de segurança da montanha-russa do Hopi Hari solto na mão do turista que, por sorte, e em tempo, logrou frear o carrinho e retirar todos sem acidentes, também demonstra o grave problema. O turista e o turismo devem igualmente checar, avaliar e analisar antes de se aventurar. No caso de Capitólio, as imagens veiculadas pela grande imprensa fazem recorte único da queda do paredão, todavia, outras imagens que circulam na internet deixam claro que ninguém estava com coletes salva-vidas. Para quem não sabe, é obrigatório para qualquer deslocamento em veículos marítimos em todo o percurso, mesmo quando fundiado ou aportado. Considerando ainda que estes passeios sempre são regados a bebida alcoólica e nestas circunstâncias a vulnerabilidade e o senso crítico humano ficam reduzidos, o risco se potencializa.



Sabido é que as investigações finais apontarão para a empresa proprietária da lancha com minimização pelo fator natural e imprevisível da cabeça d’água e fim. Com meus anos no turismo, sendo empresário e guio, participei de centenas de passeios de escuna, lanchas, barcos e outros veículos marítimos e posso garantir que nunca notei as regras de segurança serem aplicadas, não porque os responsáveis pelas embarcações não as possuíam ou não orientavam os embarcados, e sim porque os turistas se recusavam a cumpri-las. Agora piorou muito, pois em tempos de selfie, como fazer uma bela foto de colete salva-vidas? Estes empregados da linha de frente que se sustentam desta atividade vivem sobre a pressão de agradar o turista e cumprir normas. Sempre o lado mais fraco perde. Lamentável a tragédia, lamentáveis as mortes, lamentável a falta de bom senso de tudo e todos quando o assunto é segurança.



Rodermil Pizzo é jornalista, mestre em hospitalidade, doutorando em comunicação, colunista deste Diário, BandfmBrasil e Diário Mineiro.



PALAVRA DO LEITOR

Sem interesse

Será que a população do Grande ABC, e de um modo geral do Brasil afora, não está percebendo o pouco interesse que os políticos – com raríssimas exceções – estão tendo com aqueles que lhes confiaram seu voto, para uma cidade e um País melhor? Pois, para eles, está tudo bem. Infelizmente têm aqueles que torcem para que volte a roubalheira, corrupção, baderna etc. Continuem então votando nesses ‘exemplos de políticos’ e se lamentando pelo resto da vida. Não esqueçam que, quem cala, consente.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Enchentes

Tem razão o leitor Lukas Kentall quando diz que o piscinão construído no Centro de São Bernardo foi inaugurado cheio de pompa e discursos inflamados de políticos e gestores, como sempre (Alagamentos, dia 12). Muito dinheiro gasto e pouca solução. Bastou 30 minutos de chuva e lá estava a famosa Marechal Deodoro alagada novamente. Ele pergunta: o que será feito para evitar futuras enchentes? No meu entender, não tem solução. Isso só pode ser amenizado, resolvido, jamais. Toda casinha em terreno um pouco maior, onde boa parte da água escoava solo adentro, está sendo derrubada e construídos prédios enormes, cheios de pompas também e, assim, cada vez menos terra para absorção de água, infelizmente. A natureza tem seu curso normal. Nós, seres humanos, é que teimamos remar contra a maré. Mesmo em cidades pequenas do Interior isso acontece. Pequeno córrego passava no fim da rua em que eu morava e, cerca de 40 metros de cada lado, não havia nada construído. Hoje passo lá e vejo dezenas de casas onde antigamente inundava. Assim a vida segue.

Mauri Fontes

Santo André



Preservação?

Preservação, o que é isso no Brasil? Leio que desde de 2012 os imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico no morro da Forca, no centro histórico de Ouro Preto, estão sendo destruídos. Depois da catástrofe o MPF (Ministério Público Federal) abriu procedimento para apurar as causas. É para rir ou chorar? Passados dez anos e o patrimônio não cobrou nada dos governantes de Minas Gerais: governadores e prefeitos? O mesmo aconteceu com Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em que o MPF só apareceu depois do fato ocorrido. Então é assim, ninguém cobra e quando a tragédia acontece vão apurar o que aconteceu, sem cobranças do patrimônio histórico e punições aos governantes destes Estados.

Tânia Tavares

Capital



Pensamento

Pelo jeito que andam as coisas com o controle – ou descontrole – da Covid no Brasil, gente fazendo política para detonar o presidente, posso deduzir, morando em São Paulo e vendo coisas no mínimo estranhas – como bailes funk – e sem muito esperto como os ‘artistas da ciência, que aparecem toda hora –, que a vida é curta. Curtam a vida! Afinal, onde tem funk e baladas liberados e ninguém cobra nada em relação à pandemia, qual será o fim disso? Aí tem alguma coisa no mínimo muito estranha.

Zureia Baruch Jr.

Capital



Doria e Lula

Em geral o Brasil imita tudo que é errado. Agora, Doria, metido a correto, dizia que não era político profissional, mas é muito pior que eles. Depois de querer passaporte da vacina em Cumbica, que é federal, reduz em 30% presença de público em eventos (Setecidades, ontem). Mas nada fala nem faz em relação às orgias com milhares de pessoas nos fins de semana nas ruas Augusta, Peixoto Gomide e Frei Caneca. Tem boate, no número 914, que fica aberta 24 horas. Isso ele não vê, ou finge que não vê. E os moradores que se explodam, mudem-se. Respeito não existe nessa região e vergonha na cara idem. Resumindo, Doria é o Boris Johnson tupiniquim: ‘faça o que digo, mas só para os inimigos. Aos amigos, mesmo que a coisa seja errada, tudo pode, tudo bem. Brasil, você já era. Ainda bem que Lula vem aí e todos poderemos ser corruptos, e não só ele e sua cumpanherada.

Marieta Barugo

Capital