Atleta olímpico andreense, Paulo André estará no BBB 22

Dérek Bittencourt



14/01/2022 | 18:53



O atleta olímpico andreense Paulo André, 23 anos, que representou o Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2021, e chegou à semifinal dos 100m rasos do atletismo, foi anunciado na tarde desta sexta-feira, 14, como um dos participantes do Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo. A divulgação dos participantes aconteceu de maneira virtual e confirmou as especulações sobre a presença do competidor no programa, que começa na segunda-feira e vai durar quatro meses. Pai de Paulo André Júnior, de cinco meses, ele integrará o grupo Camarote.



"Meu nome é Paulo André, nasci em Santo André, e hoje posso dizer que sou atleta olímpico. Sou pentacampeão nacional na prova dos 100 metros. Um dos sonhos que tinha era ser pai cedo, mesmo, porque quero que ele esteja na arquibancada gritando e torcendo por mim. Costumo ser cara bem vaidoso, gosto de ser o diferente nos lugares. Mereço vencer porque nasci para vencer", disse no vídeo de divulgação da sua participação no reality.

Homem mais rápido do Brasil nas últimos cinco temporadas, Paulo André, se ficar até a final do programa, perderá competições importantes neste ciclo olímpico até Paris-2024. Bastante engajado nas redes sociais, ele vem sendo figurinha carimbada em eventos, como ocorreu no fim de 2021 na Farofa da GKay, uma festa de três dias promovida pela influencer digital, em Fortaleza, no Ceará.