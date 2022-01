O que fazer na Ilha de Boipeba, na Bahia

Redação

14/01/2022 | 16:55



A Ilha de Boipeba, na Bahia, é um bom destino turístico para quem quer curtir o verão em alto estilo sem sair do Brasil. Descubra onde ficar e o que fazer na região.

O que fazer na Ilha de Boipeba

Entre as opções de passeio, não pode faltar o mergulho e a contemplação marinha nas piscinas do Bainema. Em janeiro, no auge do verão, elas ficam mais bonitas, azuladas e translúcidas quando a maré está baixa. O passeio é feito de lancha e uma boa dica é levar ou alugar máscaras de mergulho e snorkel para ver a diversidade de peixes e o colorido da vida marinha.

A Praia de Castelhanos, uma das mais bonitas de Boipeba, também precisa estar no roteiro. É o lugar perfeito para quem gosta de praias vazias, sem muitos turistas, mesmo no verão. Por ali, além de coqueiros, piscinas que se formam na maré baixa e uma areia branquinha, é possível saborear pastéis e outros petiscos típicos nas barracas.

Outro passeio encantador é a caminhada até o Moreré, que inclui a passagem pelas praias de Tassimirim e Cueira, atravessa o rio do Aritibe e o coqueiral da “fazenda do italiano” até chegar à praia. O trajeto é um dos mais bonitos de toda a Bahia.

Onde ficar?

A praia Boca da Barra também figura entre os pontos mais incríveis da Ilha de Boipeba. É ali que fica a Pousada Mangabeiras, numa propriedade cercada por diversas espécies da flora local, tais como dendezeiros, coqueiros, cajazeiras, araçás, cajueiros, bromélias, biribas, samambaias, orquídeas e mangabeiras.

O local é um oásis para quem busca tranquilidade e conforto. Seus charmosos bangalôs garantem vista privilegiada para o mar, além da integração com o verde, já que estão distribuídos pelos caminhos e jardins que abrigam também a piscina, o deque e os cantinhos reservados para o relaxamento e meditação.