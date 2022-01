Druk, Tenet, Loki: confira os shows mais populares nos streamings em 2021 no Brasil

Da Redação

O JustWatch divulgou um top 10 de 2021 nos streamings. Trata-se da lista com os filmes e séries mais populares nos serviços no Brasil em 2021. A plataforma é um buscador e organizador do conteúdo de nomes como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e outros.

Em termos de filmes, entre os nomes com maior interesse pelos usuários da plataforma estão Tenet e Mulher Maravilha 1984. Já no quesito séries, Wanda Vision, Loki e The Handmaid’s Tale foram as obras mais populares.

Veja, abaixo, o Top 10 de 2021 nos streamings

Top 10 filmes de 2021 no JustWatch