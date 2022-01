GitHub: confira as linguagens de programação mais usadas no Brasil (e no mundo)

Da Redação

Do 33Giga



14/01/2022 | 16:55



Profissionais de programação estão vendo crescer sua demanda. Com ela, as particularidades de cada projeto.

Embora o mercado sul-americano tenha contribuído com apenas 6% do número total de programadores em todo o mundo, em comparação com a América do Norte e Ásia que, juntas, tiveram 60% dos desenvolvedores de software contribuindo com código, esta região foi a que mais cresceu em comparação com o ano anterior.

O Brasil, em particular, é uma das comunidades de desenvolvedores de software que mais cresce no mundo, com um crescimento anual de 40% no total de usuários.

O relatório anual Octoverse de 2021 do GitHub classificou as linguagens de programação mais utilizadas pela comunidade de desenvolvedores no Brasil e no mundo. No País, as que mais crescem ano a ano, classificadas em ordem, foram:

Javascript,

Sass CSS,

Blade,

Linguagem de configuração HashiCorp,

Elixir,

Typescript,

Kotlin,

Go,

Lua,

Python

A popularidade de Javascript e Sass CSS no Brasil foi semelhante ao crescimento de ambas as linguagens de programação globalmente. O aumento do uso da Blade e da Hashicorp foi mais específico para o Brasil.

Veja por que algumas linguagens de programação foram mais populares e o que essas tendências significam para o futuro do mercado nacional.

#1 – Javascript

JavaScript é uma linguagem de programação universal, multiplataforma e segue sendo a linguagem mais popular no mundo inteiro nos últimos sete anos. A universalidade do JavaScript a torna especialmente procurada para aplicativos de machine learning e inteligência artificial. Ela também permite um tempo de desenvolvimento rápido, fornecendo um loop interativo para facilitar a depuração em uma estrutura de desenvolvimento sólida.

#2 – Sass CSS

Uma linguagem de extensão do CSS, a Syntactically Awesome Style Sheets (SASS), em tradução livre “folhas de estilo com uma sintaxe incrível”, tem ganhado popularidade desde a sua criação em 2006. A SASS visa tornar o processo de desenvolvimento mais simples e mais eficiente, mantendo a mesma lógica do CSS (seletores, regras etc), mas de uma maneira mais organizada, intuitiva e com trechos de código facilmente reutilizáveis.

#3 – Blade

A terceira linguagem mais popular no Brasil é a Blade, conhecida por aumentar a produtividade, a velocidade de codificação e a facilidade de leitura do código. É uma linguagem que enfatiza o algoritmo, por isso tem um conjunto de sintaxe bem pequeno, mas poderoso. Por ser simples, rápida e dinâmica, permite desenvolver aplicações complexas rapidamente.

#4 – HashiCorp Configuration Language (HCL)

A HashiCorp Configuration Language (HCL) é de configuração exclusiva, projetada para ser usada com ferramentas HashiCorp. Hoje, a HCL se expandiu e já é classificada como um kit de ferramentas para a criação de linguagens de programação estruturadas. Embora pretenda ser útil para finalidades gerais, e na criação de linguagens que sejam amigáveis tanto para pessoas quanto para máquinas, para uso com ferramentas de linha de comando, é voltada principalmente para ferramentas de desenvolvimento, servidores, etc.

#5 – Elixir

A Elixir surgiu em 2014 e é uma linguagem de programação brasileira que tem sido adotada por cada vez mais desenvolvedores ao redor do mundo. É uma linguagem de código aberto que é executada na Máquina Virtual Erlang (Erlang VM), cujo principal objetivo é oferecer uma programação produtiva para aplicações distribuídas seguras e de fácil manutenção, potencializando os recursos da máquina virtual sobre a qual está fundada sem custos de performance.

Observando essas tendências e as mudanças ao longo dos anos, uma coisa é certa: o mercado da programação está cada vez mais resiliente e atento para as ferramentas que vão permitir que a experiências do desenvolvedor se torne mais simples e rápida.

Veja, agora, o ranking das cinco principais linguagens de programação mais utilizadas no mundo