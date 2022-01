Obituário - 16 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/01/2022 | 05:35



SANTO ANDRÉ

Maria Angelina Anselmo, 88. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria José da Silva, 85. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sylvio dos Santos, 85. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josephina de Jesus Lopes, 83. Natural de Guapiaçu (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 122. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Oliveira, 82. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Theresinha Coli Silvério, 78. Natural de Dom Viçoso (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Madureira dos Santos, 77. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roque Muzete, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, Santo André.

Nelson Luiz, 76. Natural de Serra Azul (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osório Geraldo da Silva, 75. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério Municipal de Avaré (São Paulo).

Odair Estafuce, 67. Natural de Ibiporã (Paraná). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lídia Augustinha, 57. Natural de Paulicéia (São Paulo). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Costureira. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jeferson Nascimento Luz, 39. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Mecânico. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Dorotea Roel Pedreira de Rodrigues, 96. Natural da Espanha. Residia no Jardim Maria Stela, em São Paulo, Capital. Dia 12. Jardim da Colina.

Joana Gomes da Silva, 95. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Francisco Previtalli, 94. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Antonio de Moura, 87. Natural de Guiricema (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Maria do Carmo Afanásia da Silva, 86. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Elisa Santos Dantas, 80. Natural de Mata de São João (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Claudino Munhoz, 78. Natural de São Roque (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Maria Lúcia Conceição, 76. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Josefa Alves dos Santos, 76. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Olisomo Teixeira de Holanda, 74. Natural de Cariús (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Maria Valdete de Aguiar, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Planejada 2, em Bragança Paulista. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista.

Luiz Barbosa Cardoso, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Carlos Alberto da Silva, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Ronilson Alves Barbosa, 49. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Maria Angélica Pavani Siqueira, 61. Natural de São Caetano. Esidia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

José Maria, 88. Natural de Itapira (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Angélica Matos do Nascimento, 66. Natural de Itabuna (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Elton Mathildes de Souza, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Carolina Souza da Silva, 25. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.



M A U Á

Nercy de Lima Santos, 82. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 12, em Diadema. Parque do Grande ABC.

Maria Carmen Alcazar Bolgheroni, 72. Natural da Espanha. Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Memorial Planalto.

Áurea Rosa da Silva, 88. Natural de Coruripe (Alagoas). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Pensionista. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Manoel Ferreira Martins, 76. Natural de Cabo Verde (Pernambuco). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Rafael Dias, 29. Natural de Mauá. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Autônomo. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.