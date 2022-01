Cidades da região terão direito a 13,3 mil vacinas infantis da Pfizer

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/01/2022 | 15:01



As cidades do Grande ABC terão direito a 13.390 doses do primeiro lote com 1,2 milhão de frações da vacina infantil da Pfizer que chegou na quinta-feira ao Brasil. Os imunizantes estão sendo distribuídos durante a tarde desta sexta-feira (14) e a aplicação símbolica, em um pequeno grupo de crianças, deve ocorrer no fim do dia. A expectativa é que a vacina esteja disponível nos postos de vacinação a partir de segunda-feira.

Cidade mais populosa da região, São Bernardo foi a que recebeu o maior número de doses, com 4.080 imunizantes, seguida de Santo André (3.280), Mauá (2.280), Diadema (2.340), São Caetano (610), Ribeirão Pires (550) e Rio Grande da Serra (250). Neste primeiro momento serão contempladas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, índios e PCD (Pessoas com Deficiências).

Esse primeiro lote vai cobrir apenas 5,1% do público-alvo formado por 260 mil crianças entre 5 e 11 anos. A expectativa é que um novo lote de imunizantes da Pfizer desembarque no domingo no Brasil, com mais 1,2 milhão de doses que serão distribuídas durante a próxima semana. Até o fim de janeiro o Ministério da Saúde estima receber 4,3 milhões de imunizantes.