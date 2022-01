Centro de Apoio ao Migrante de Santo André é furtado três vezes na mesma semana

Heitor Agricio

Especial para o Diário



14/01/2022 | 13:54



A semana passada foi um tanto difícil para o Centro de Apoio ao Migrante Diocese Santo André, localizado na Rua Montevidéu, em Utinga, o local foi invadido e furtado por três dias .

As invasões tiveram inicio na madrugada de quinta-feira (6), onde foi levado o datashow e cabos de fiação elétrica da sede do Centro de Apoio, foi realizado um boletim de ocorrência, a energia foi restabelecida e reforçaram os cadeados nos portões.

Dois dias após o primeiro furto, na madrugada do sábado (8) foi realizada uma segunda ação dos criminosos que dessa vez levaram o computador, impressora, micro-ondas e mais fios de energia, novamente reforçaram as trancas e religaram a energia do local.

Mesmo com as melhorias na segurança não foi o suficiente, na noite de domingo (9) o Centro de Apoio foi invadido mais uma vez, na terceira invasão os meliantes destruíram a caixa de energia e levaram disjuntor, cabos, botijões de gás e objetos de trabalho.

Após o terceiro furto, a instituição contratou um segurança para passar a noite no local e um meliante foi apreendido e entregue a polícia, porém membros do Centro acreditam que ainda hajam mais indivíduos envolvidos nos furtos.

O Centro postou uma nota de repúdio em suas redes sociais informando sobre os episódios dos três furtos e informando sobre a situação financeira do local após a situação.

O Vereador Marcos Pinchiari (PSDB) encaminhou um oficio ao Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar solicitando com urgência reforço do policiamento no local, devido o crescente e constante aumento de delitos na região.

Visando arrecadar recursos para prestar auxilio aos migrantes atingidos pelas fortes chuvas da região, e agora também levantamento de fundos para readquirir os objetos roubados será realizado um bazar no final de semana dos dias 22 e 23, vendendo roupas e acessórios com valor máximo de até R$ 15.

Também será realizado um drive thru solidário na igreja matriz do município para a arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal no último domingo do mês (30). Para mais informações de como contribuir ou realizar doações com o Centro de Apoio ao Migrante entre em contato por meio do telefone: 93001-1038.

O Centro de Apoio é uma instituição filantrópica, fundada pelos Padres Scalabrinianos em Dezembro de 2016 na Diocese de Santo André que vem ajudando muitos migrantes radicados no ABC Paulista a adaptar-se com a nova cultura, promovendo cursos para integração e valorização do migrante, aulas de português, informática, ajuda com a documentação e inserção no mercado de trabalho, além da entrega mensal de cestas básicas aos menos favorecidos.