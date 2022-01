Doria acompanha vacinação da primeira criança no Brasil e comenta sobre aplicação da Coronvac em crianças a partir dos 3 anos.

Heitor Agricio

Especial para o Diário



14/01/2022 | 12:27



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) acompanhou a vacinação das primeiras crianças no Hospital das Clínicas durante a manhã dessa sexta-feira (14).

A primeira criança a receber a dose do imunizante foi o jovem indígena de 8 anos, chamado Davi. O menino assim como todas as outras crianças vacinadas durante o evento receberam doses da vacina disponibilizada pela Pfizer.

''''''''Momento histórico” comentou o governador antes da vacinação, a enfermeira que aplicou a vacina também foi responsável por vacinar Mônica Calazans, a primeira pessoa no Brasil a ser vacinada contra a Covid-19 no dia 17 de janeiro de 2021, também no Hospital das Clínicas.

O governador informa que São Paulo recebeu o total de 234 mil doses do imunizante da Pfizer, distribuídos pelo Ministério da Saúde, e lamenta o retardamento gerado pelo Governo Federal para a distribuição de doses da vacina.

Doria informou que aguarda a avaliação da Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) sobre a aplicação os imunizante fabricados pelo Instituto Butantan, em crianças a partir de 03 anos de idade. O governador comenta que na próxima semana a Agencia tomará uma decisão e também informou que São Paulo tem a capacidade e está preparado para vacinar até 250 mil crianças por dia, podendo vacinar todas as crianças do estado em três semanas.