Por que fazer um seguro viagem que cubra covid-19 tornou-se mais importante do que nunca

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



14/01/2022



Fazer um seguro viagem que cubra covid-19 tornou-se mais importante do que nunca no começo de 2022. O aumento de casos em todo o mundo provocado pela disseminação da variante Ômicron do novo coronavírus tem provocado muitos transtornos, como remarcações de voos de última hora e extensões de estadias em hotéis para o cumprimento de quarentena.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 50% da população europeia deve contrair covid-19 por meio da Ômicron nos próximos dois meses. No EUA, o cenário não parece ser diferente. Por isso, o ideal, agora, é evitar viagens desnecessárias, mas quem se programou para ir a esses destinos deve estar preparado, assim como quem planeja ir a alguma nação da América do Sul ou qualquer outro lugar.

Seguro viagem que cubra covid-19

Mais do que nunca, é fundamental fazer um seguro viagem com cobertura para covid-19 antes de sair de casa. Assim, evita-se o problema de, na hora de fazer o teste de antígeo, 24 horas apenas antes de voltar para o Brasil, ou PCR-RT, 72 horas antes do embarque da volta (um ou outro é obrigatório), ser pego de calças curtas.

Caso o resultado seja positivo (o seu ou de alguém que o acompanha, como outra pessoa da família), você terá de remarcar, de última hora, uma ou mais passagens aéreas, muito provavelmente tendo que pagar a diferença da taxa aplicada na nova data. Fora isso, terá de correr atrás de um hotel por, no mínimo, cinco dias, quando não mais, para cumprir a quarentena, o que pode acarretar em gasto extra em moedas com câmbio extremamente desfavorável no momento, como o dólar ou o euro.

Como se não bastasse, há o risco de hospitalização, seja por conta de sintomas que requerem mais atenção, seja por algo mais leve, porém extremamente incômodo. Aqui, é preciso considerar que os gastos com saúde fora do Brasil costumam ser estratosféricos para estrangeiros, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa.

O que o seguro contra covid-19 deve cobrir

Por conta de tudo isso, antes de viajar para fora do Brasil, ou mesmo internamente, faça um bom seguro viagem que cubra covid-19. Fique atento para as regras, pois não basta oferecer apenas cobertura hospitalar. É importante que o plano se estenda para possíveis remarcações de passagens e extensões de hospedagem.

Idealmente, o plano de seguro contra covid-19 tem que oferecer:

Reembolso de gastos como a diferença tarifária ou multa por alteração da data da passagem aérea .

. Despesas com hospedagem em até 10 dias.

em até 10 dias. Se o passageiro estiver sozinho ou for obrigado a prolongar sua estada devido ao resultado do exame de covid-19, a possibilidade de usar da transferência ou estada de um familiar, em caso de recomendação médica.

Qual é o melhor seguro contra covid-19?

Diversas operadoras oferecem seguro viagem com cobertura para covid-19. Entre elas, destaca-se a Assist Card, que trabalha com um plano chamado Covid-19 Quarentena. GTA, Travel Care e Affinity são outros exemplos renomados do mercado.

Uma boa dica é consultar todas essas operadoras de uma vez pelo site Seguros Promo, que sempre usamos antes de viajar. Depois de acessá-lo e preencher o formulário na primeira tela, vá ao menu do lado esquerdo, superior, acima dos resultados da busca, e selecione a opção “Cobertura covid”.

A partir daí, procure os planos identificados como “AC COVID-19 QUARENTENA”. Veja os detalhes e se a cobertura abrange tudo que foi mencionado neste artigo, principalmente em relação a estadia e remarcação de viagem em caso de quarentena provocada por covid-19.

Na hora de fechar, ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Vale muito a pena fazer um bom seguro viagem que cubra covid-19 e viajar tranquilo, pode ter certeza. Fora isso, ande sempre com seu certificado de vacinação (veja aqui como imprimir o seu em inglês e espanhol pelo ConecteSUS), use máscara o tempo todo, evite lugares com aglomeração e não se esqueça do álcool em gel.