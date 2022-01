Saiba como adicionar pronomes no perfil do TikTok

Bianca Bellucci

14/01/2022 | 11:55



Adicionar pronomes no perfil do TikTok é uma forma simples de indicar aos seguidores como você prefere ser tratado. Apesar do recurso ter sido usado primeiramente por pessoas trans, para que a identidade de gênero não fosse deduzida por foto ou vídeo, hoje, é indicado que qualquer um utilize o recurso. A seguir, veja como acrescentar a informação na sua conta.

Abra o TikTok em seu smartphone. Em seguida, mude para a aba “Perfil” e clique em “Editar Perfil”. Acesse “Pronomes”. Procure pelos pronomes predefinidos disponíveis na plataforma que indicam sua identidade de gênero. É possível adicionar até quatro opções. Ao concluir as escolhas, aperte “Salvar” e serão adicionados os pronomes no perfil do TikTok.

Na galeria, confira em capturas como adicionar pronomes no perfil do TikTok. O tutorial foi realizado com um modelo iOS, mas é similar em aparelhos Android: