Árvore cai por conta da chuva e interdita rua em Santo André

Heitor Agricio

Especial para o Diário



14/01/2022 | 11:25



As intensas chuvas de verão atingiriam novamente o município de Santo André durante a manhã dessa sexta-feira (14), embora não tenha impactado a cidade com alagamentos de ruas e avenidas a chuva foi responsável pela queda de uma árvore e interdição de uma via.

A árvore localizada na Rua das Monções, na altura do número 1024, não resistiu a chuva e aos ventos que atingiram a cidade e acabou caindo em cima de fios de energia elétrica e obstruindo a passagem pela a via. A Defesa Civil junto da Enel já interditaram o local e trabalham para retirar a árvore do local.

A chuva também impactou a circulação dos trens da Linha 10 – Turquesa da CPTM, que atendem a região do Grande ABC, a circulação dos trens entre as estações Brás e Rio Grande da Serra conta com um intervalos maiores por conta de trechos alagados.

A Defesa Civil divulgou por volta das 9h em suas redes sociais, que se trata de uma chuva isolada na região de Santo André, mas pode se propagar para municípios vizinhos, a publicação informa que há ventania e condição para raios e alerta para ter cuidado com áreas de risco