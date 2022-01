Lista de participantes do BBB 22 será divulgada nesta sexta e vaza spoiler com iniciais dos nomes

14/01/2022 | 11:11



Para quem estava ansioso, a espera está chegando ao fim! Nesta sexta-feira, dia 14, serão revelados os nomes dos participantes que integrarão os grupos camarote e pipoca no BBB 22 ao longo dos intervalos da programação da TV Globo.

Segundo o Léo Dias, na véspera do Big Day, vazou nas redes sociais uma lista com os horários de divulgação dos 22 participantes do reality e a inicial do nome de cada um deles. Nela, os horários vão de 14h40, durante a exibição da novela O cravo e a rosa, às 22h, horário nobre da emissora.

Com as novas informações, o colunista não perdeu tempo e já deixou os seus palpites em relação à identidade dos confinados. A partir das iniciais, alguns dos nomes em que ele aposta são: Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Tiago Abravanel, o velocista Paulo André e a dançarina e esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves.