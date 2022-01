Kanye West é investigado por suposta agressão

14/01/2022 | 11:11



Kanye West, agora renomeado Ye, está sendo apontado pela polícia de Los Angeles como um dos suspeitos de um caso de agressão. O crime teria acontecido na madrugada da última quinta-feira, dia 13.

Segundo informações do TMZ, o cantor agrediu um fã com socos na cabeça e no pescoço. O ataque teria sido tão forte, que testemunhas que estavam no local afirmam que o rapaz caiu no chão.

Em um vídeo, obtido com exclusividade pelo site, Ye aparece gritando enquanto algumas pessoas tentam lhe acalmar.

- Afastem-se de mim! Vocês disseram isso ou não? Vocês disseram isso ou não? Porque foi isso que aconteceu agora.

Uma mulher, apontada como prima do rapper, então diz:

- Eu sou sua família.

A confusão teria começado após o fã pedir um autógrafo. Kanye ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Eita!