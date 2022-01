Mari Gonzalez recebe ligação de marca durante podcast e fica aflita

14/01/2022 | 11:10



Se você é um grande apaixonado por reality show deve lembrar da participação de Mari Gonzalez no BBB 20 e o quanto ela era uma fofa. Na noite da última quarta-feira, Mari Baianinha - como também é conhecida - participou do Pod Delas.

Isso mesmo, e uma situação pra lá de inusitada acabou chamando a atenção de todos, e claro, acabou viralizando nas redes sociais. O que acontece é que a influenciadora falou sobre diversos assuntos envolvendo a sua carreira e também a participação na casa mais vigiada do Brasil e depois de falar sobre trabalho com algumas marcas ela acabou recebendo uma ligação inesperada.

As apresentadoras aproveitaram para brincar com Mari e pilhar dizendo que o DDD do telefone era 21 e que podia ser do BBB. E ela atendeu e logo em seguida ficou bem preocupada com o que aconteceu, e claro, deve ter tomado uma bronquinha de alguma marca porque ficou completamente sem estrutura depois.