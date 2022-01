Taxas futuras de juros perdem força e rondam estabilidade

14/01/2022 | 11:06



Os juros futuros perderam força e há pouco rondavam a estabilidade, conforme o dólar à vista também perdeu força ante o real. Mais cedo as taxas subiam, após as vendas no varejo perto do teto das estimativas, enquanto as demais sobem também em meio ao avanço do dólar e juros dos Treasuries.

Às 10h56, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 estava em 11,90%, de 11,92% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 marcava 11,15%, de 11,18%, e o para janeiro de 2027 estava em de 11,11%, de 11,13% no ajuste anterior.

O dólar à vista subia 0,29%, a R$ 5,5458. O juro da T-note de 10 anos avançava a 1,718%.