Quase 20 anos após se divorciar, Angelina Jolie ainda manda presentes de Natal para o filho do ex, Billy Bob Thornton

14/01/2022 | 10:10



Angelina Jolie e Billy Bob Thornton não estão mais juntos desde 2002, se divorciaram oficialmente no ano seguinte. Mas parece que a consideração da atriz pela família do ex ainda é muito grande.

Segundo o Daily Mail, Angelina ainda conversa com Harry James Thornton, filho de Billy, e todos os anos envia presentes de Natal para ele! O próprio Harry quem revelou as informações:

- Até hoje, ela ainda me manda presentes de Natal todos os anos e coisas do tipo. Eu não falo com ela no telefone todos os dias, mas de vez em quando conversamos.

Harry também relembrou um pouco de como era sua relação com a atriz quando ela ainda era casada com seu pai.

- Ela era muito legal. Ela nos levava para acampar todas as semanas e uma vez até alugou um trailer, e nós tivemos uma experiência completa de acampamento. Ela era muito divertida quando nós éramos mais novos.