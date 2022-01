Tudo o que você precisa saber para jogar roleta online

Da Redação

Antes de se aventurar pelos jogos online é bom conhecer alguns conceitos básicos dessa modalidade. Aqui, a dica principal é começar pela versão demo do game, que é uma roleta grátis. Com isso, é possível conhecer melhor as regras e descobrir como funcionam as apostas, sem correr riscos.

Um pouco de história

A origem da roleta continua a levantar dúvidas e as versões das histórias não são unânimes. Contudo, existem alguns fatos. Sabe-se que ela foi uma invenção malsucedida do matemático francês Blaise Pascal. Em 1655, ao tentar criar uma máquina de movimento perpétuo, ele deu origem à roleta.

Mais tarde, a modalidade foi difundida pelos irmãos François e Louis Blanc, que introduziram a roleta nos salões da Europa. Por volta de 1800, o jogo foi levado para a América e popularizou-se, com novas variantes e versões, que ainda hoje conquistam os apostadores.

O mistério e a sofisticação em volta da roleta levaram escritores e cineastas a abordar este famoso jogo de mesa, como é o caso de Fiódor Dostoiévski, no aclamado livro “O Jogador” ou o filme “Golpe de Mestre”, de George Roy Hill, com Paul Newman e Robert Redford nos papéis principais.

Para a história da roleta, ficam nomes como Joseph Jagger (1973) e Chris Boyd (1994), como dois vencedores dos mais avultados prêmios alguma vez atribuídos.

As versões da Roleta

A roleta atual tem algumas variantes e versões. Portanto, as regras e instruções de cada uma delas são diferentes. As principais versões de roleta são:

Roleta Europeia;

Roleta Francesa;

Roleta Americana.

A americana inclui 38 casas, com o duplo zero – que não existe na roleta francesa. A francesa, por sua vez, apresenta apenas um zero e é a versão favorita entre os apostadores europeus.

Os cassinos apresentam a modalidade de duas formas distintas: roleta online e roleta ao vivo. Mas a experiência mais realista de jogo está na segunda opção, já que existe um croupier (ou dealer) profissional.

Para atender às necessidades dos jogadores, alguns cassinos também possuem uma roleta móvel. Nesta versão, os apostadores conseguem jogar e apostar em qualquer dispositivo, onde e quando quiserem.

Conselhos Básicos

Cada versão de roleta apresenta regras e RTP (Retorno ao Jogador) diferentes. No entanto, alguns conselhos básicos são aplicáveis para todas as modalidades:

Conhecer a margem da casa – Quanto menor for a margem do cassino, maior será a probabilidade de ganho do jogador. A roleta americana, por exemplo, aumenta a margem da casa para 5,26%, por conta do duplo zero.

Optar por apostas externas – Assim, a possibilidade de acertar é maior, já que a quantidade de números aumenta. Nas apostas internas, o jogador tem menos opções de números, portanto sua chance de ganhar é menor.

Conhecer os limites de aposta – Quanto mais baixo for o limite da aposta, menos risco você corre. Obviamente, o prêmio será menor, mas assim, não o perigo de perder muito dinheiro de uma vez.

Tipos de Apostas

Para jogar na roleta, basta colocar as fichas nas casas dos números que você deseja apostar e esperar que o jogo faça o resto. Há, no entanto, alguns tipos de apostas importantes, como:

Apostas internas – São apostas feitas na porção interior da roleta, que é numerada. Neste caso, o jogador pode jogar em um só número ou numa combinação de números – sendo eles de 0 a 36. E no caso da roleta Americana, existe o duplo zero.

Apostas externas – Estão fora da margem de números. O conjunto de possibilidades é maior, logo a probabilidade de acertar também.

Cada uma destas apostas pode conduzir a uma cobertura diferente dos números, desde uma aposta direta (Straight-Up) – num só número –, até uma Dúzia (coluna), com doze números, passando pelas apostas vermelho ou preto e par ou ímpar.

Mesmo sendo um jogo de sorte ou azar, é necessário muita estratégia para jogar roleta, já que existem regras bem definidas. Por isso, é importante conhecer cada uma delas antes de aventurar-se em um cassino online e apostar seu dinheiro.