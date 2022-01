Guia prático para quem quer se tornar um podcaster

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/01/2022 | 09:55



A produção e o consumo de podcasts cresceu exponencialmente nos últimos anos. Atualmente, existem mais de 2 milhões de programas ativos e 48 milhões de episódios disponíveis nas diferentes plataformas, segundo o estudo Podcast Insights 2021. De olho neste segmento, a HyperX preparou um guia com dicas para quem quer se tornar um podcaster profissional. Confira!

Definir o objetivo do podcast é fundamental

O primeiro passo para quem quer se tornar um podcaster é oferecer bom conteúdo. Para isso, defina os objetivos do podcast, o público-alvo e o tipo de conteúdo que se quer passar, e de que forma isso será feito. Manter esta missão em mente o tempo todo e criar uma identidade são pontos cruciais para que o programa seja, de fato, atraente para seus potenciais ouvintes.

O tema vai definir o público

Embora já exista uma imensa variedade de gêneros entre os podcasts, sempre há espaço para novos conteúdos. E escolher o tema-chave que pautará os episódios é essencial. A definição de um assunto principal, naturalmente, refletirá no público que o programa irá atingir e criará uma identidade para que ele seja, de fato, relevante para as pessoas que o acompanham.

Programação e atenção aos detalhes

Organizar as agendas, os dias de gravação, a edição e o horário de lançamento de cada novo episódio criam expectativa e vínculo com o público. É uma maneira simples e prática de fidelizar os ouvintes e manter o programa atualizado com novos conteúdos. Cada detalhe conta, e quanto mais os espectadores entenderem a programação de postagens, melhor tende a ser o engajamento.

Uma estrutura clara dará naturalidade e ritmo ao conteúdo

Ainda que o podcast tenha um perfil descontraído e dinâmica de bate-papo, um roteiro bem estruturado será um diferencial para manter a ordem e o controle dos pontos abordados a cada episódio, além de ajudar os participantes a falarem com mais naturalidade durante a gravação. Expressar as ideias com clareza, se aprofundar em determinados assuntos de maior interesse e não se perder com o tempo de gravação vão tornar o podcast uma experiência muito mais agradável para os ouvintes.

Cuidado especial com a parte técnica

A última dica para quem quer se tornar um podcaster é ter os equipamentos certos. Por melhores que sejam discussões, conteúdo e histórias, elas podem se perder em um som de baixa qualidade. Investir em um bom microfone é uma maneira de oferecer aos ouvintes a qualidade de áudio que eles esperam.