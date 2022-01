Prefeitura retira aproximadamente 3.800 toneladas de lixo de rios e córregos

Da Redação



14/01/2022 | 09:22



A Prefeitura de Mauá continua executando atividades de limpeza para evitar ou minimizar problemas com alagamentos e enchentes. O foco é direcionado às margens e proximidades de rios e córregos, onde as águas das chuvas escorrem.

As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos realizaram a limpeza, roçagem e desassoreamento em locais estratégicos. Entre eles estão o Córrego Barroca, no loteamento Acibam; Córrego Corumbé, no Jardim Zaíra; trecho do Rio Tamanduateí e Córrego Bocaína. Nos últimos 6 meses foram, aproximadamente, 3.800 toneladas de lixo retiradas de rios, córregos, suas margens e proximidades— 60 toneladas apenas nos últimos dias, entre o fim de dezembro e o início de janeiro.

É essencial, neste período de chuvas volumosas, a colaboração dos munícipes. Grande responsável pelo problema com a drenagem das águas pluviais é o descarte irregular de lixo pelas ruas.

A Prefeitura dispõe de cinco ecopontos espalhados pela cidade, onde o descarte de materiais inservíveis pode ser feito da maneira correta (mais detalhes e endereços dos ecopontos podem ser acessados pelo link https://www.maua.sp.gov.br/Informacoes/Ecopontos.aspx).

Para solicitações de cata-bagulho, a população pode entrar em contato pelo canal de atendimento ao munícipe, pelos números 4512-7661 e 4512-7662.

Ribeirão Pires

Somente nesses primeiros dias do ano, cerca de 56 toneladas de resíduos foram recolhidos, como entulho, móveis velhos, madeiras, pneus, entre outros rejeitos. “O que chama a atenção é que esse montante lixo foi retirado de apenas três bairros: Jardim Caçula, São Caetaninho e Jardim Pilar”, observou o secretário da ZEMA, Rubão Fernandes.

O secretário alerta que, ao deslocar as equipes para esse tipo de limpeza, outras demandas ficam atrasadas e pede colaboração de todos. “Nós trabalhamos com planejamento, uma vez que a nossa equipe é enxuta. Cada vez que rompemos esse planejamento é um tipo de serviço que fica atrasado na cidade”, explicou.

Assim como em Mauá, a prefeitura de Ribeirão Pires, também oferece aos munícipes o serviço de “Cata Bagulho”, responsável por recolher materiais inservíveis, visando diminuir o descarte irregular em espaços públicos. É possível efetuar agendamento prévio do serviço, por meio do telefone 4828 -1609 ou facebook: /zeladoriaribeiraopires. Quando confirmada, basta colocar os objetos que serão recolhidos em suas calçadas, com uma hora de antecedência do horário agendado.