Recapeamento no bairro dos Casa entra na reta final

Da Redação



14/01/2022



Com 85% dos serviços já executados, as obras de recapeamento asfáltico do bairro dos Casa e adjacências foram vistoriadas na manhã de ontem pelo prefeito Orlando Morando e pelo secretário-adjunto de Transportes e Vias Públicas, Olímpio Eugênio. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos nas próximas semanas, beneficiando cerca de 100 mil pessoas que circulam diariamente pela região, incluindo moradores dos bairros Alvarenga, Divinéia e Demarchi.

Iniciada em outubro do ano passado, as obras na região irão recuperar ao todo 5,5 km de ruas, por meio de pavimentação e sinalizações. Ao todo, 80 mil metros quadrados de área serão contemplados com a ação, em um investimento total de R$ 8 milhões.

Coordenada pela Secretaria de Transportes Públicos, as obras integram a maior iniciativa de recapeamento asfáltico de São Bernardo, o programa Asfalto Novo. Nesta etapa, as intervenções estão sendo executadas por meio de convênio com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

“Com o programa Asfalto Novo temos transformado o sistema viário e a infraestrutura de São Bernardo. Uma ação de extrema importância que tem contemplado áreas da região central da cidade, mas também regiões periféricas, beneficiando milhares de moradores”, destacou o chefe do Executivo. “A Estrada dos Casa, que acaba de receber nova pavimentação, é um exemplo. Uma via de extrema importância que recebe diariamente um fluxo grande de veículos, caminhões e ônibus e que, a partir de agora, conta com nova malha viária”.

AVANÇO

No momento, equipes da Prefeitura finalizam a pintura da nova sinalização da Estrada dos Casa. Após essa etapa, será executada a pavimentação da última via do bairro, no caso, a Rua Frank Perkins.

As obras de recapeamento na região, por sua vez, já foram concluídas nas ruas Mathilde Ferrari Marçon, dos Ingaís, dos Baobas e nas estradas Luiz Marson e Assumpta Sabatini Rossi.

ASFALTO NOVO

Considerado o maior programa de recapeamento asfáltico de São Bernardo, o Asfalto Novo já promoveu a troca da malha viária de quase 700 vias nas regiões do Grande Alvarenga, Cooperativa, Rudge Ramos, Vivaldi, Batistini, Demarchi, Jerusalém, Centro, entre outros bairros.