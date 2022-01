PlayStation: descubra os jogos mais baixados da PS Store em 2021

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/01/2022 | 08:55



A PlayStation divulgou nesta quinta-feira (13) quais foram os jogos mais baixados da PS Store em 2021. A marca apontou os 20 games mais populares para PlayStation 4 e para PlayStation 5, bem como os 10 títulos principais para PlayStation VR, dispositivo de realidade virtual da empresa, e os 10 gratuitos. A seguir, confira o ranking completo de cada um.

Jogos mais baixados para PlayStation 4

1. Grand Theft Auto V

2. FIFA 22

3. FIFA 21

4. Minecraft

5. eFootball PES 2021 SEASON UPDATE

6. God of War

7. Red Dead Redemption 2

8. NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4

9. Mortal Kombat 11

10. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

11. LEGO Marvel Super Heroes 2

12. Need for Speed Heat

13. Mortal Kombat X

14. Batman: Arkham Knight

15. Assassin’s Creed Odyssey

16. The Last of Us Part II

17. JUMP FORCE

18. FAR CRY 5

19. Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

20. Fall Guys: Ultimate Knockout

Jogos mais baixados para PlayStation 5

1. FIFA 21

2. FIFA 22

3. Assassin’s Creed Valhalla

4. Mortal Kombat 11

5. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

6. Resident Evil Village

7. Far Cry 6

8. Call of Duty: Vanguard

9. Call of Duty: Black Ops Cold War

10. Kena: Bridge of Spirits

11. It Takes Two

12. F1 2021

13. TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

14. Watch Dogs: Legion

15. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

16. Demon’s Souls

17. Marvel’s Avengers

18. Metro Exodus

19. Diablo II: Resurrected

20. Battlefield 2042

Jogos mais baixados para PS VR

1. Beat Saber

2. Creed Rise to Glory

3. Job Simulator

4. Until Dawn: Rush of Blood

5. SUPERHOT VR

6. ASTRO BOT Rescue Mission

7. Batman: Arkham VR

8. DOOM 3: VR Edition

9. Marvel’s Iron Man VR

10. Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Jogos gratuitos da PS Store

1. Fortnite

2. eFootball 2022

3. Call of Duty: Warzone

4. Rocket League

5. Genshin Impact

6. eFootball PES 2021 LITE

7. Brawlhalla

8. Rogue Company

9. Destiny 2

10. Apex Legends