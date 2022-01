Inbra paga salário atrasado e paralisação está encerrada

Da Redação



14/01/2022



Os funcionários do Grupo Inbra, de Mauá, encerraram a greve iniciada na terça-feira após a empresa fazer os pagamentos dos salários atrasados. A decisão foi tomada em assembleia na porta da fábrica.

"Fizemos mais uma demonstração de força e união dos trabalhadores, que estão de parabéns pelo enfrentamento. Sem luta não tem vitória", afirmou por nota o Sindicato dos Vidreiros de São Paulo.

A mobilização teve início na última segunda-feira, por conta de atrasos nos salários, que deveriam ter sido pagos no dia 5 de janeiro, e atingia, principalmente, as categorias dos vidreiros e têxteis, os trabalhadores do chamado chão de fábrica. Os cargos de direção e do administrativo estavam com os salários em dia.

A empresa também deixou de fazer as contribuições ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o pagamento das férias de alguns trabalhadores ­ que foram informados que receberiam em parcelas de até quatro vezes. Sobre esses pontos, o sindicato está em negociação com a Inbra para resolver o problema.

O Grupo Inbra, especializado em equipamentos de segurança e automóveis blindados, informa não ter data para regularizar a situação. A empresa tem contratos em andamento com diversos governos estaduais, federal e no setor privado.

Na terça-feira uma comissão de trabalhadores foi criada, com representantes do sindicato, para dialogar com os proprietários da empresa. Como na reunião, a Inbra dizia não ter prazo certo para o pagamento, o que motivou a decisão de paralisação dos funcionários, que foi referendada em assembleia na porta da fábrica