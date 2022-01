Moradores reclamam de conservação de travessia no Clube de Campo

Heitor Agricio

Especial para o Diário



14/01/2022 | 08:25



Moradores do Jardim Clube de Campo, em Santo André, relatam problemas com uma ponte de madeira localizada na Avenida Gardênia. De acordo com os munícipes, a travessia, que é utilizada para cruzar passagem de esgoto, está em péssimo estado de conservação, gera muita preocupação e ameaça cair.

A ponte já está no local há mais de dez anos e moradores informam que nunca houve nenhum tipo de manutenção no aparelho. Além da falta de segurança no próprio equipamento, os moradores alegam que o arredor da travessia conta com vegetação alta, que é um fator que traz preocupação por conta de insetos e animais.

Moisés Oliveira de Vasconcelos, 67 anos, é morador e líder da associação de moradores do bairro e um dos mais preocupados com a travessia. “A ponte está podre e toda bambeando. É um perigo ela (ficar) daquele jeito. As crianças atravessam ali para ir ao campo que é próximo, pessoas de idade fazem uso do local e também têm aqueles que atravessam ali para ir trabalhar”, comenta Moisés, que reclama também do forte odor de esgoto no local.

Moisés diz que já solicitou auxílio do município para resolver a situação, mas ainda não foi atendido. “Faz mais de seis meses que eu liguei pedindo uma solução, mas até agora ali continua abandonado” desabafa.

Com a chegada das chuvas de verão, o nível da passagem do esgoto enche, piorando o cheiro dos arredores e enfraquece cada vez mais as estruturas da ponte de madeira. “A situação é urgente, precisa de um reparo no local”, relata Moisés.

Procurada, a Prefeitura de Santo André disse, por meio de nota, que fará reforço estrutural na passagem nos próximos dias. “A Prefeitura de Santo André realizou vistoria na ponte citada e averiguou que a mesma necessita de reforço na estrutura geral. Os reparos serão realizados no prazo de uma semana”, prometeu a administração andreense.