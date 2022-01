Apresentação de CPF é obrigatória na vacinação infantil

Dérek Bittencourt



14/01/2022 | 08:19



Algumas das prefeituras do Grande ABC vêm chamando atenção para um fato na vacinação infantil – ação que deve começar hoje na região: a apresentação do CPF das crianças entre 5 e 11 anos é obrigatória. Consequentemente, tal fato fez com que pais, tutores e responsáveis daqueles que não possuem o cadastro de pessoas físicas buscassem a regularização da situação, uma vez que grande parte dos jovens não conta com o documento de identificação – que passou a ser acrescentado na certidão de nascimento somente a partir de 1º de janeiro de 2018, ou seja, há quatro anos.

O número do CPF é utilizado pelas prefeituras para registrar a pessoa vacinada no sistema as doses recebidas. Além disso, há ainda o vínculo do documento ao certificado internacional da vacina.

Para retirar o CPF é necessário que o pai, tutor ou responsável pela guarda (munido de documento de identificação oficial com foto do solicitante. além do documento que comprove tutela ou responsabilidade pela guarda, conforme o caso, do incapaz), se dirija a uma agência do Banco do Brasil, da Caixa ou dos Correios para solicitar presencialmente o documento – o serviço tem taxa de R$ 7, que deve ser paga na hora –, ou acessem o site da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp) para emissão online.