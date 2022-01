São Caetano é único da região a sobreviver na Copa São Paulo

Dérek Bittencourt



13/01/2022 | 23:40



Cinco times do Grande ABC entraram em campo nesta quinta-feira, 13, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas somente um conseguiu cumprir a missão e avançar à terceira fase, caso este do São Caetano. Já São Bernardo FC, Água Santa, Mauá FC e EC São Bernardo deram adeus.

Jogando no Estádio do Baetão, o São Caetano venceu o Londrina-PR por 1 a 0, gol de Ney Bahia, e se garantiu na terceira etapa da competição. A equipe comandada pelo técnico Fininho não teve tanta dificuldade para se acostumar ao gramado sintético, já que realiza muitos treinos em campo na mesma condição. Oportunidades foram criadas pelo Azulão – como a bola na trave de Arthur –, mas estava difícil balançar as redes, o que Ney Bahia só conseguiu aos 39 minutos do segundo tempo, completando cruzamento da direita: 1 a 0.

Agora, na etapa seguinte, o São Caetano terá pela frente o São Paulo, que ontem venceu o EC São Bernardo por 3 a 0, no Estádio Anacleto Campanella. Azulão e Tricolor já se enfrentaram pela terceira rodada da primeira fase – o duelo terminou com triunfo da equipe paulistana por 2 a 1. O reencontro deverá ocorrer amanhã à noite, novamente na praça esportiva são-caetanense.

Enquanto o Azulão comemora, os outros quatro representantes da região se despedem. O São Bernardo FC foi surpreendido e acabou superado pelo Iape-MA por 2 a 0, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Os gols maranhenses foram de Diogo e Manoel.

O Água Santa, mesmo jogando em casa, no Estádio do Inamar, em Diadema, perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1 (o gol diademense foi marcado por Vinicius). O Dragão saiu na frente com Daniel. Vinicius igualou para o Netuno. Mas aos 44 minutos da etapa final Thiago Medeiros fez o gol do triunfo goianiense.

Outro que jogou na praça esportiva diademense foi o Mauá FC, que teve parada dura contra o Palmeiras. No fim das contas, o Verdão – mesmo sem contar com a joia Endrick, que testou positivo para a Covid-19 – levou a melhor, com direito a goleada por 4 a 0 (gols de Fabinho, Garcia, Vitinho e Kevin).

No último jogo do dia, o EC São Bernardo entrou confiante diante do São Paulo, mas um gol sofrido logo aos dois minutos (marcado por Maioli) desmontou a tática alvinegra. Ainda na etapa inicial, Caio e Léo (em golaço de primeira) ampliaram. Na etapa final, o Tricolor desacelerou e o jogo terminou em 3 a 0.