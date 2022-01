Camarões goleia Etiópia e garante vaga nas oitavas da Copa Africana de Nações

13/01/2022 | 23:09



A seleção de Camarões se tornou a primeira classificada às oitavas de final da Copa Africana de Nações, nesta quinta-feira. A equipe da casa goleou a Etiópia por 4 a 1, no Stade Olembe, na capital Yaoundé, e confirmou a segunda vitória em dois jogos na fase de grupos do torneio continental.

O time anfitrião da Copa Africana chegou aos seis pontos e lidera o Grupo A. A vice-liderança é dividida por Burkina Faso e Cabo Verde, cada seleção com três pontos. Nesta quinta, as duas equipes se enfrentaram e a primeira levou a melhor sobre a segunda, pelo placar de 1 a 0. Nesta fase de grupos, somente os dois primeiros colocados avançam ao mata-mata.

Em Yaoundé, o destaque de Camarões foi novamente o capitão Vincent Aboubakar, autor de dois gols. Como já havia marcado dois também na estreia, ele é o artilheiro da Copa Africana até agora. Assim como o capitão, Ekambi balançou as redes duas vezes nesta quinta, abrindo e fechando o placar. Hotessa anotou o gol da seleção etíope.

A seleção da casa volta a campo na segunda-feira para encerrar sua participação na fase de grupos. O adversário será Cabo Verde. A seleção de Camarões ainda busca confirmar a primeira colocação da chave.

RESULTADO CONFIRMADO - Nesta quinta, a Confederação Africana de Futebol decidiu confirmar a vitória de Mali sobre a Tunísia por 1 a 0, na quarta. O jogo foi recheado de polêmicas por conta da atuação desastrosa do árbitro Janny Sikazwe, que encerrou duas vezes a partida antes do fim, nos minutos finais do segundo tempo.

"Após examinar o protesto da Tunísia e analisar todos os relatórios dos oficiais da partida, a organização decidiu rejeitar o protesto. E homologou o resultado da partida, com o 1 a 0 em favor de Mali", disse a entidade, em comunicado.