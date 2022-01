Flamengo e Internacional vencem e confirmam vaga na 3ª fase da Copinha

13/01/2022 | 22:37



Com roteiros completamente diferentes, Flamengo e Internacional confirmaram o favoritismo na noite desta quinta-feira, venceram e estarão na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Seus próximos jogos deverão acontecer no próximo sábado.

Com gol de Igor Jesus aos 49 minutos do segundo tempo, o Flamengo conquistou vitória heroica sobre o Náutico-PE, por 1 a 0, na Arena Barueri, em Barueri, e garantiu vaga na próxima fase da competição.

A partida foi muito fraca tecnicamente, mas no final do segundo tempo o Flamengo pressionou e balançou as redes. Igor Jesus arriscou de fora da área, a bola ia em direção da linha de fundo, mas desviou na marcação e parou no canto direito do goleiro pernambucano.

O adversário do Flamengo na terceira fase será o Oeste-SP, adversário que os cariocas enfrentaram na fase de grupos e tiveram dificuldade para empatar por 3 a 3, após saírem perdendo por 3 a 0.

Sem sustos, o Inter comprovou o favoritismo e despachou o Flamengo-SP com vitória, por 3 a 0, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Após um primeiro tempo truncado, os gaúchos deslancharam na etapa final e construíram o placar elástico.

Estêvão abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, num bonito chute de fora da área e que acertou o canto do goleiro. No segundo tempo, logo aos 10, Lucca recebeu cruzamento, dominou e chutou cruzado. Já o terceiro gol saiu aos 19 minutos, num chute com categoria de Jonathan.

Na terceira fase, os gaúchos reencontrarão a Portuguesa-SP, que também estava no Grupo 25 na primeira fase. Na ocasião, o Internacional levou a melhor com vitória por 2 a 1.

Confira os jogos desta quinta-feira:

11 horas

São Bernardo-SP 0 x 2 Iape-MA

Londrina-PR 0 x 1 São Caetano-SP

Vasco-RJ 4 x 0 Joinville-SC

Atlético-GO 2 x 1 Água Santa-SP

11h30

Coritiba-PR 1 x 3 Juventus-SP

15 horas

Desportivo Brasil-SP 2 x 0 Ceará-CE

ABC-RN 1 x 2 Retrô-PE

Avaí-SC 1 x 2 Portuguesa-SP

Palmeiras-SP 4 x 0 Mauá-SP

Ibrachina-SP 1 (4) x (5) 1 Oeste-SP

Canaã-BA 2 x 1 Real Brasília-DF

17h15

Cruzeiro-MG 1 x 0 Red Bull Bragantino-SP

18 horas

Audax-SP 0 (5) x (3) 0 SKA Brasil-SP

19h30

Internacional-RS 3 x 0 Flamengo-SP

Flamengo-RJ 1 x 0 Náutico-PE

21h45

São Paulo-SP x EC São Bernardo-SP